Cecot urgeix projectar Catalunya com a país segur per l'empresa

23.09.2020 | 19:13

La patronal Cecot ha demanat al Govern projectar Catalunya com a país segur per enfortir les empreses catalanes a escala internacional. Segons Cecot, l'esforç i la inversió que estan realitzant les empreses per garantir espais de treball segurs tant per a les seves plantilles, com per a la seva clientela, contribueix a una...