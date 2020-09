Un mercat embogit que expulsa població cap a Terrassa

Nova llei del lloguer

23.09.2020 | 09:43

Els preus dels lloguers estan en el punt de mira després que la reactivació econòmica no s'ha traduït en una recuperació de la compra d'habitatge i el lloguer s'ha convertit en l'única alternativa per moltes famílies, estudiants, parelles, avis i persones soles. L'augment de la demanda ha provocat una escalada de preus, estimulada per factors com la curta durada dels contractes i els lloguers turístics, que han expulsat llogaters de Barcelona cap a l'entorn metropolità, especialment a Terrassa. La ciutat viu per segona vegada -després del boom immobiliari de la dècada dels 2000- l'efecte centrifugador d'una Barcelona que expulsa població, bé per desnonaments o per la impossibilitat de pagar els nous preus en vèncer el contracte. L'entrada dels fons volto al sector immobiliari encara ha trasbalsat més un mercat del lloguer embogit.

La pujada de preus ha expulsat a moltes persones del mercat del lloguer. Durant els darrers anys, s'hi han executat desnonaments pràcticament cada dia a la ciutat. La pandèmia de la Covid encara ha agreujat més la situació. La crisi sanitària ha derivat en una crisi econòmica i social que condemna a moltes famílies i persones a l'exclusió residencial. En els últims 6 anys, els preus del lloguer han pujat a Catalunya un 36% i a Barcelona un 43%. Al Vallès, des de 2014 el preu del lloguer creix amb un increment superior al 30% en tots els àmbits territorials, segons l'informe "L'Habitatge al Vallès Occidental 2019" del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

donar un tomb

Ara Catalunya vol donar un tomb a la situació i ho farà inspirant-se en el codi civil alemany, que fa trenta anys que regula la contenció de rendes. També hi apliquen diferents fórmules per contenir preus països com Portugal, Àustria i Suïssa. França és l'últim estat europeu que ha legislat per posar fre als abusos i París aplica mesures des de l'abril.

Ciutats com a Nova York, Roma o Viena -aquesta amb una aposta clara pel lloguer social- han posat límits als lloguers i Berlin, que volia retallar-los, finalment ha optat per una llei que congela els preus. Espanya encara no ha fet cap pas rellevant per contenir l'escalada de rendes.