Llum verda al nou decret del teletreball

Redacció

22.09.2020 | 13:24

El Govern i els agents socials van arribar el dilluns a un preacord per a regular el teletreball, que ha estat aprovat aquest dimarts al matí per les direccions de la patronal CEOE i dels sindicats UGT i CCOO. Malgrat que les patronals i centrals sindicals han de sotmetre el text a una consulta dins de les seves organitzacions, la previsió és l'aval intern i que la nova legislació vegi la llum aquest dimarts en forma de reial decret llei. El teletreball serà voluntari per a empleat i empresa i aquesta última ha d'assumir tots els costos del treball a distància, però s'han acordat excepcions per a les situacions de teletreball per la Covid.