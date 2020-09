Cecot demana projectar Catalunya com a país segur per enfortir les empreses

Redacció

22.09.2020 | 13:02

La patronal terrassenca Cecot demana al Govern projectar Catalunya com a país segur per enfortir les empreses catalanes a escala internacional. Segons Cecot, l'esforç i la inversió que estan realitzant les empreses per garantir espais de treball segurs tant per a les seves plantilles, com per a la seva clientela, contribueix a una imatge de seguretat que no es veu "traslladada en les informacions dels mitjans de comunicació i frena la reactivació de molts sectors". L'entitat proposa als Governs que també tinguin en compte l'impacte dels discursos públics en l'activitat empresarial. La qüestió és, diu Cecot, que el principal focus de contagis per la Covid-19 fins a la data es generen a l'entorn particular, és a dir, les celebracions familiars o amb amics, i sobretot, les trobades entre el jovent. "Hem de pensar que totes les informacions oficials repercuteixen directament o indirectament sobre la nostra economia, i que la reputació de Catalunya és una qüestió essencial que afecta les inversions, el comerç, el turisme i les relacions diplomàtiques. Estem fent bé les coses en l'àmbit empresarial, demanem a les administracions que incorporin aquest element en els seus argumentaris i traslladar-ho a l'opinió pública i als mitjans", afirma Antoni Abad, president de la Cecot.