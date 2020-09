Caixabank tindra el 74% del nou grup bancari, i Bankia, el 26% restant

Efe

18.09.2020 | 11:31

CaixaBank tindrà inicialment el 74,2% del nou grup fruit de la seva fusió amb Bankia, que posseirà el 25,8% restant, després de l'equació de bescanvi que figura en l'acord assolit aquest dijous pels consells d'administració de les dues entitats espanyoles per crear el primer banc d'Espanya.

José Ignacio Goirigolzarri serà el president executiu d'aquest nou gegant amb més de 664.000 milions d'actius, mentre que Gonzalo Gortázar ocuparà el càrrec de conseller delegat.

Els consells d'administració de les dues entitats han aprovat la fusió per absorció de Bankia per CaixaBank, amb una equació de bescanvi de 0,6845 accions ordinàries noves de CaixaBank per cada acció de Bankia, segons han informat aquest divendres a la Comissió Nacional del Mercat de valors (CNMV), el regulador borsari espanyol.

CriteriaCaixa, entitat controlada al 100% per la Fundació Bancària "la Caixa", es mantindrà com a accionista de referència de la nova CaixaBank amb al voltant del 30% de l'accionariat, mentre que el Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) arribarà al 16,1%.

El FROB és el primer accionista de Bankia, amb un 61,81% del seu capital com a conseqüència de la participació de l'Estat espanyol en el rescat de l'entitat durant la crisi bancària al 2012.

El preu pactat inclou una prima del 20% sobre l'equació de bescanvi a tancament del 3 de setembre, abans de la comunicació al mercat de l'existència de negociacions sobre l'operació.

L'estructura accionarial de l'entitat combinada es completa amb un 54% de "free float", les accions cotitzades en el mercat de valors, el 37% de les quals correspon a inversors institucionals i el 17%, al mercat minorista.

La nova entitat, que mantindrà la marca CaixaBank, serà el banc de referència a Espanya amb més de 20 milions de clients, una quota en crèdits i dipòsits del 25% i 24%, respectivament, i una presència geogràfica "diversificada i equilibrada", segons destaquen.

La fusió suposarà un estalvi anual de costos al voltant de 770 milions d'euros, i elevarà el benefici per acció un 28% respecte a les estimacions de mercat per al 2022.

En un comunicat, el futur president executiu de l'entitat resultant de la fusió CaixaBank-Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha destacat que l'operació arriba en un moment en què és "més necessari que mai" crear entitats amb una mida "crítica", capaces de donar suport a famílies i empreses.

La unió entre CaixaBank i Bankia deixa el tauler bancari espanyol format per tres grans peces: la nova entitat sorgida de la fusió, que mantindrà en nom de CaixaBank; el Santander i el BBVA, i aviva de nou el debat sobre la concentració bancària en entitats de menor grandària, com Banc Sabadell.