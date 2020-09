L'entitat financera aportarà a l'aliança la seva xarxa comercial, amb més de cinc milions de clients, L'entitat financera aportarà a l'aliança la seva xarxa comercial, amb més de cinc milions de clients,

Banc Sabadell i Sanitas s'alien per comercialitzar assegurances de salut

Redacció

15.09.2020 | 20:41

Banc Sabadell i Sanitas han signat un acord de comercialització d'assegurances de salut a Espanya durant els pròxims cinc anys. En un comunicat, el banc ha aclarit que DKV Seguros es manté únicament com a aliat en assegurances de decés per a particulars i de subsidi per a autònoms, però ja no en...