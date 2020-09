Les ofertes laborals a Catalunya cauen a la meitat en un any

Redacció

14.09.2020 | 21:11

Els efectes de la pandèmia en el mercat laboral són palpables a Infojobs, un dels portals web de referència en la recerca de feina. La plataforma ha informat dels seus "Anàlisis d'indicadors", segons els quals l'agost passat el nombre de vacants laborals a Catalunya publicades al portal va ser de 19.725, per les 46.654 ofertes de feina que van "penjar-se" l'agost del 2019. La xifra representa una caiguda del 58 per cent interanual.

En el balanç, la companyia recorda que tradicionalment "l'agost és un mes de destrucció d'ocupació a Espanya a conseqüència de la finalització dels contractes de la temporada estiuenca, un factor que aquest any s'ha unit a l'expansió de nous brots produïts pel virus de la Covid-19".

Al conjunt d'Espanya també es va produir un descens interanual en el nombre d'ofertes publicades a Infojobs. En concret, la caiguda va ser del 50,5 per cent. D'aquesta manera, el lloc web va passar de les 189.421 vacants laborals publicades l'agost del 2019, a les 93.682 de l'agost del 2020.

Malgrat tot, Catalunya va ser la segona comunitat autònoma que més ofertes laborals va generar, per darrere de Madrid i just per davant d'Andalusia.

sectors

Pel que fa als sectors amb més vacants laborals el mes passat, la primera posició a Catalunya va ocupar-la l'atenció al client, amb un 22 per cent del total d'ofertes. En segon lloc va quedar l'àmbit de les compres, la logística i el magatzem (14 per cent), seguit de comercial i vendes.

Al conjunt d'Espanya va ser precisament comercial i vendes, el camp en què va haver-hi més ofertes a Infojobs l'agost passat, amb un 22 per cent del total. En segona posició va quedar l'atenció al client (12,5 per cent) i compres, logística i magatzem (11 per cent).

Pel que fa al tipus de contracte, el mes passat, Infojobs va publicar un total de 4.624 vacants de caràcter indefinit per treballar a Catalunya. La xifra va representar el 23 per cent de les vacants que informaven sobre la tipologia de contracte ofert. El nombre places laborals de duració determinada va ser superior, un 34 per cent del total (just la mateixa xifra que al conjunt d'Espanya).