BBVA mobilitza 40.000 milions d'euros en finances sostenibles

Redacció

11.09.2020 | 19:43

El BBVA ha mobilitzat més de 40.000 milions d'euros en finances sostenibles i contra el canvi climàtic després de dos anys i mig del seu Compromís 2025, pel qual l'entitat mobilitzarà 100.000 milions d'euros entre el 2018 i el 2025. Segons ha informat el banc, BBVA va aconseguir al juny el 40% dels 100.000 milions compromesos, una xifra que inclou operacions en finançament verd (62% del total), inclusió financera i emprenedoria (13%), infraestructures sostenibles i agribusiness (11%) i una altra mobilització sostenible (14%).

El Compromís 2025 està basat en tres línies d'actuació: finançar per contribuir a frenar el canvi climàtic i aconseguir el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) mitjançant la mobilització de 100.000 milions d'euros entre el 2018 i el 2025, integrar els riscos ambientals i socials associats a l'activitat de banc per minimitzar els potencials impactes negatius directes i indirectes i involucrar tots els grups d'interès per impulsar de forma col·lectiva la contribució de el sector financer a el desenvolupament sostenible.

Pel que fa a préstecs sostenibles, el 2019 el banc va concedir 10.176 milions d'euros, als quals se n'han afegit 6.309 en el primer semestre del 2020, la qual cosa suma un total de 23.904 milions mobilitzats des del 2018. Aquests préstecs comprenen préstecs finalistes verds certificats, préstecs vinculats a indicadors ambientals i socials i préstecs vinculats a la qualificació ESG de el client i finançament corporatiu.

Al llarg de 2019, van liderar operacions de finançament amb companyies com l'espanyola ACCIONA, el grup energètic francès EDF o SSE, el principal productor d'energies renovables de Regne Unit i Irlanda, que destaquen per estar regides pels Sustainability Linked Loan Principales, cosa que implica que aquests productes incorporen ajustaments en el tipus d'interès segons l'evolució de l'empresa segons paràmetres de sostenibilitat.

Enguany, ha tancat amb Acerinox el primer préstec sostenible del sector de l'acer a Espanya, ha formalitzat amb l'empresa d'alimentació reusenca Borges un préstec sostenible, les condicions del qual estan vinculades a l'evolució de l'impacte mediambiental de la seva producció industrial, entre altres. A més, ha actuat com a coordinador per a diverses companyies, com l'energètica alemanya EnBW, Gestamp, Redexis, Piñero o Meliá, a l'hora d'incorporar criteris de sostenibilitat en el seu finançament bancari.

Així mateix, el banc va finançar projectes sostenibles per 1.142 milions d'euros el 2019, principalment de el sector de les energies renovables, i 479 milions més en el primer semestre del 2020, la qual cosa suma volum acumulat des del 2018 de 2.443 milions d'euros. Durant la primera meitat del 2020, BBVA ha participat en 11 operacions de nova originació en el finançament de projectes sostenibles, per un import total de 5.400 milions d'euros.

L'entitat també ha posat el focus en projectes d'àmbit social, especialment finançant projectes de telecomunicacions. En aquest sentit, BBVA entén que aquesta mena d'iniciatives són claus des del punt de vista social, ja que faciliten l'accés a les noves tecnologies i la digitalització a la vegada que contribueixen al desenvolupament econòmic.

Quan als bons, BBVA va coordinar una trentena d'emissions que van suposar la col·locació de 13.198 milions d'euros. Algunes d'aquestes emissions van ser pioneres, com el primer bo verd mundial per part d'una telecom i el primer bo ver estructurat utilitzant la tecnologia blockchain. Aquestes accions han posicionat a BBVA com el setè banc del món en nombre d'emissions i el novè per volum col·locat de bons verds.

Així mateix, cal destacar que el 2018 el banc va emetre el seu primer bo verd, per valor de 1.000 milions d'euros, cosa que suposa l'import més elevat d'una entitat financera de l'eurozona fins al moment. Al 2019, va repetir l'operació amb el mateix import i el mes de juliol va marcar una altra fita històrica amb l'emissió d'un bo perpetu contingentment convertible verd per 1.000 milions d'euros.

Paral·lelament, està impulsant el vessant social. BBVA s'ha convertit en la primera entitat financera privada a Europa en emetre un bo social COVID-10 el mes de maig passat fent front a la pandèmia mundial.