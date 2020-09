La covid sacseja l'activitat de Cirsa

Establiment a Terrassa de Sportium, la marca d'apostes "on line" de Cirsa.

Establiment a Terrassa de Sportium, la marca d'apostes "on line" de Cirsa.

J. A/Efe

09.09.2020 | 21:01

El paradigma de l'impacte brutal de la pandèmia de la covid-19 en l'àmbit empresarial pot ser perfectament Cirsa. El grup terrassenc, propietat del fons Blackstone, ha patit com ningú l'afectació d'aquesta crisi sanitària. El tancament total o parcial dels seus negocis s'ha traduït en uns resultats molt negatius. Des de març fins a juny, el segon trimestre, amb les persianes baixades l'afectació ha estat molt important. L'únic negoci operatiu en aquest període ha estat la marca d'apostes "on line" Sportium. Malgrat aquesta situació, Cirsa ha evidenciat capacitat de reacció i ha anat tornant a obrir els diferents negocis evidencien la seva fortalesa. Segons fons de la companyia, en aquests moments a Espanya i Itàlia s'ha recuperat un nivell del 85 per cent respecte al mateix període de l'any passat

Cirsa va presentar resultats ahir en un comunicat. Encara que la dada del resultat net no figura a la nota de premsa de resultats divulgada per la companyia, sí que consta en la informació financera penjada a la seva pàgina web. El tancament total de les sales de joc durant el confinament per la covid-19 ha engrandit les pèrdues comptables de Cirsa, el líder espanyol del joc, que va tancar el primer semestre de l'any amb uns números vermells de 193.940.000 euros, davant les pèrdues de 9,07 milions enregistrades l'any anterior.

Segons Cirsa, en aquest segon trimestre, el d'impacte màxim de la pandèmia, les pèrdues operatives van ser de 51,4 milions d'euros. Pel que fa al benefici operatiu o Ebitda, va arribar als 37,4 milions d'euros fins al juny, fet que suposa una caiguda del 82,58 per cent. En el segon trimestre de l'any va registrar unes pèrdues de 142.810.000 euros, i uns ingressos d'explotació de 42,3 milions.

ingressos

En els sis primers mesos de l'any, Cirsa ha aconseguit uns ingressos d'explotació de 398.100.000 euros, enfront dels 761.800.000 del mateix període del 2019.

Per fer front a aquesta difícil situació, Cirsa recorda que ja des de finals del primer trimestre es va afanyar a vetllar per la liquiditat i la solvència de la companyia, i que en el segon trimestre va signar dues línies de crèdit de 55 i 20 milions d'euros, respectivament, per augmentar i garantir la liquiditat del grup, que al tancament del juny es va situar en 339.500.000 euros.

En paral·lel, la companyia ha posat en marxa mesures per reduir les despeses, com l'ERTO aplicat a Espanya i iniciatives laborals similars a d'altres països. Cirsa ha negociat una suspensió parcial o total de les taxes del joc a Espanya i ha renegociat contractes de lloguer, entre d'altres mesures, tot això per aconseguir que els seus costos fixos operatius mensuals passessin de 62 milions d'euros a 25 milions en els mesos d'abril i maig.

Només a partir de mitjans de juny les sales de joc a Espanya i el negoci a Itàlia van iniciar la seva activitat "sota fortes restriccions horàries i d'aforament, així com amb "d'altres limitacions en serveis com la gastronomia", recorda Cirsa. D'altra banda, Cirsa explica que va poder reobrir a l'agost a la República Dominicana i "parcialment" a Mèxic i Colòmbia, i espera que "al llarg del setembre i octubre es puguin restablir totes les operacions a la resta de mercats llatinoamericans", encara que amb restriccions.

Cirsa subratlla que afronta la situació "més complexa" en els més de 40 anys d'història de la companyia, i d'aquí les mesures que ha pres per reforçar la seva liquiditat i ajustar al màxim les despeses.