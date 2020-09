Banc Sabadell avança en l'oferta de solucions bancàries personalitzades amb Microsoft Dynamics 365. Banc Sabadell avança en l'oferta de solucions bancàries personalitzades amb Microsoft Dynamics 365.

Banc Sabadell i Microsoft s'alien per oferir serveis personalitzats

Redacció

07.09.2020 | 20:21

Un 70 per cent dels clients de Banc Sabadell interactuen amb l'entitat a través dels seus canals digitals. Per reforçar aquesta tendència, i refermar l'aposta per la innovació, Banc Sabadell ha certificat una aliança amb Microsoft. L'objectiu de fons és oferir productes encara més personalitzats a...