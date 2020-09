L'atur creix en 395 persones a l'agost a Terrassa

L.M.A.

02.09.2020 | 13:52

Terrassa va registrar 395 aturats més a l'agost, amb la qual cosa el nombre total de persones sense feina queda en 17 mil. Amb aquesta dada, la desocupació torna a registres negatius després del lleuger respir que va significa juliol, quan l'atur va baixar en 661 persones i va trencar una ratxa de cinc mesos consecutius a l'alça. A la comarca, agost va deixar 1.518 nous desocupats fins a arribar als 61.580.

L'atur registrat --el que figura a les oficines públiques d'ocupació--, ha augmentat a l'agost d'11.300 persones a Catalunya. Ara hi ha, segons el Ministeri de Treball, 480.000 parats que busquen feina a través de les oficines del SOC. En termes absoluts, Catalunya és la comunitat on més s'ha disparat l'atur. I aquestes dades no inclouen els treballadors afectats per un ERTO. A Espanya, l'atur registrat a l'agost va registrar una pujada de 29.780 persones, el seu menor increment en aquest mes des de 2016, quan va augmentar en 14.435 persones.