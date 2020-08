Treballadors d'Acciona es manifesten davant de Nissan

El tancament de Nissan afectarà desenes d'empreses subcontractades, com Acciona.

El tancament de Nissan afectarà desenes d'empreses subcontractades, com Acciona.

Redacció

27.08.2020 | 12:52

Treballadors d'Acciona, la principal subcontracta de Nissan, s'han congregat aquest matí enfront de la planta de la companyia a la Zona Franca de Barcelona, on han cremat pneumàtics a manera de protesta, després del ERE presentat per la proveïdora i l'acomiadament anticipat de la seva plantilla. La protesta s'ha dut a terme aquest dijous i se suma a la ja efectuada el dilluns 24, dia en què els treballadors de Nissan es van reincorporar a la fàbrica arran de l'acord aconseguit entre la direcció i els sindicats, això a pesar que la producció segueix detinguda precisament per la rescissió del contracte d'Acciona, encarregada de la logística.