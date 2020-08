Foment demana que l'Estat i no l'empresa assumeixi el cost de tenir cura de menors

Redacció

27.08.2020 | 13:48

La patronal catalana Foment del Treball ha demanat aquest dijous que els costos que puguin tenir eventuals absències del treball per a cuidar a menors, donada la incertesa causada per la crisi de la COVID-19 en relació amb el curs escolar, els assumeixi l'Estat i no les empreses. En un comunicat, Foment ha llançat dues propostes en aquest sentit: la primera anima a promoure la prestació de baixa per Incapacitat Temporal, la qual seria a càrrec del sistema de la Seguretat Social, i la segona planteja "crear un permís per a l'atenció i cura dels fills".

Aquesta segona opció hauria de finançar-se mitjançant "un fons per a ajudes extraordinàries constituït per l'Estat i finançat pels Pressupostos Generals de l'Estat o a través dels fons europeus" i hauria d'incloure així mateix les cotitzacions del treballador en qüestió. Les dues opcions, detalla la nota de premsa, "parteixen de la premissa que no suposin cap cost per a les empreses, ja molt afectades per la crisi econòmica derivada de la pandèmia i la caiguda de la demanda i el consum"."S'ha de buscar una solució urgent per a cobrir els supòsits en els quals les persones treballadores hagin de cuidar dels seus fills", agrega Foment, entenent aquests supòsits un contagi pel virus o l'obligació de romandre en quarantena si així ho indiquen les autoritats. Fins i tot es podria donar la circumstància, adverteix la patronal, que "es procedeixi al tancament temporal del centre educatiu", situació en la qual aquestes propostes també serien aplicable