Els permisos retribuïts per a pares amb fills en quarantena, a debat

La crisi del coronavirus

27.08.2020 | 12:31

El Govern central està estudiant donar permisos retribuïts als pares o tutors que s'hagin de quedar a casa per tenir els seus fills infectats per coronavirus, una mesura que celebra el Govern català tot i que lamenta que ho estiguin fent "ara".

El permís retribuït és una de les fórmules que preveu el Govern espanyol per ajudar els pares amb fills infectats i la baixa per malaltia seria l'altra, segons ha dit la ministra d'Educació, Isabel Celaá, en declaracions a la Cadena SER.

Aquestes són algunes de les qüestions que s'analitzaran en la reunió que mantindran avui dijous Celaá i el titular de Sanitat, Salvador Illa, amb els consellers de les comunitats autònomes, de cara a l'inici del curs escolar, en què "la obertura de l'escola és innegociable".

No obstant, el secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha demanat al Govern central que pensi en permisos i no en baixes laborals: "una baixa laboral és un acte clínic que ha de realitzar un metge. No posarem a metges a fer baixes laborals que no són necessitats clíniques".

Quan un nen és contacte estret d'un positiu haurà de fer quarantena i rebre cures per part dels seus pares o els seus tutors, ha dit Argimon, que ha alertat que "pot haver una temptació" a resoldre aquesta problemàtica mitjançant "una baixa laboral".

Per això, el secretari de Salut Pública ha demanat al Govern espanyol que pensi en "quines fórmules té per arbitrar en totes les comunitats autònomes" i que pensi "en un permís" i no en una baixa laboral.