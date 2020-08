Dues noies han penjat les seves mascaretes en el nou suport mentre prenen una consumició. Dues noies han penjat les seves mascaretes en el nou suport mentre prenen una consumició.

Una empresa local patenta un innovador suport per mascaretes

L.M. Andrés

21.08.2020 | 19:46

L'empresa terrassenca Colomba Control S.L., fabrica i ven un innovador penjador per dipositar les mascaretes que, en moltes situacions quotidianes, com per exemple, en les terrasses dels bars, l'usuari no sap on deixar-les quan està prenent una consumició. El disseny ja està patentat com a model d'utilitat. És una mena...