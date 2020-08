Un client treu diners en efectiu d'un caixer. Un client treu diners en efectiu d'un caixer.

Comertia denuncia dificultats per ingressar efectiu en bancs

Redacció

21.08.2020 | 19:46

Les empreses de Comertia estan tenint greus problemes darrerament per poder ingressar l'efectiu dels seus establiments comercials. Les entitats financeres no accepten efectiu a través de finestreta, com tampoc l'ingrés de bitllets grans i monedes a través de caixer, de manera que el procediment per a ingressar es redueix a...