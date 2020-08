BBVA doblega les empreses que fan servir agregador financer

Redacció

21.08.2020 | 12:19

A tancament de juny, més de 36.000 clients empresarials a Catalunya, un 103,3% més que fa un any, tenen un major control de les seves finances gràcies a l'eina BBVA One View. Aquesta solució ofereix des dels canals digitals de BBVA la informació financera de tots els seus

bancs d'un sol cop d'ull. A més, One View ha incorporat una nova funcionalitat que permet a les empreses calcular la seva petjada de carboni i així conèixer la quantitat de gasos d'efecte d'hivernacle que emeten a l'atmosfera. Major control de la situació financera i estalvi de temps en la gestió de la tresoreria són alguns dels avantatges que han portat a 36.381 empreses a Catalunya a utilitzar aquest servei en poc més d'un any. Així, gràcies al 'big data', amb BBVA One View poden estalviar una mitjana de dues hores diàries en la gestió de les seves finances. Aquesta solució, pionera a Espanya i disponible des de 2018, permet al client tenir una visió global de la posició financera de la seva empresa sense sortir de la web o l''app' de BBVA per a empreses. Amb només afegir a aquesta eina els seus altres bancs, el client pot conèixer el saldo i estat dels seus comptes i targetes, la facturació dels TPVs i consultar els seus préstecs i comptes de crèdit en un simple cop d'ull. En el cas dels préstecs, a més del capital pendent, l'empresa pot consultar els detalls d'aquest, com la data de venciment o l'import de la pròxima quota. D'altra banda, gràcies a l'agregació de la facturació de comerços, disposa d'una visió completa de les vendes de tots els seus comerços, podent consultar el detall de cadascuna d'elles des d'un únic punt.