Les vendes de vehicles usats creixen un 18,4% a la província

Redacció

18.08.2020 | 17:52

Les transferències de vehicles usats van pujar un 12,4% al juliol a Catalunya en comparació al mateix període de l'exercici anterior, fins a les 31.719 transaccions, segons dades de la consultora MSI per a la patronal dels concessionaris, Faconauto. En l'acumulat de l'any la baixada és del 20,6%, amb 139.535 vendes. A la província de Barcelona es van vendre 22.506 unitats al juliol, un 18,4% més. En l'àmbit nacional, les transferències de vehicles usats van créixer un 5,6% al juliol fins a les 194.380 transferències, segons dades de la consultora MSI per a la patronal dels concessionaris, Faconauto. Es tracta del primer registre positiu des de febrer i confirma que la recuperació d'aquest mercat s'està produint també abans de l'esperat. No obstant això, en l'acumulat, la baixada és encara del 26,1% respecte a 2019, amb 872.962 vendes.

Amb aquestes xifres positives, la previsió és que les transferències d'usats caiguin un 17% en 2020. En concret, es preveuen alguna cosa més 1,7 milions d'operacions. Per trams d'edat, sofriran menys els segments de vehicles joves, de 3 a 5 anys, amb un lleu descens de l'1,1% en relació amb 2019. No obstant això, els vehicles que es vendran més continuaran sent els de més de 10 anys, amb més d'un milió d'unitats i malgrat caure en un 17%.