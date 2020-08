CaixaBank desaenvoluparà projectes de negoci conjuntament amb "stars-ups"

14.08.2020 | 15:05

Les 993 empreses d'Espanya i Portugal que van participar en l'última edició dels Premis EmprenedorXXI poden inscriure's en el nou programa d'innovació oberta que posa en marxa CaixaBank. DayOne Open Innovation Program és el nom d'aquesta iniciativa, que pretén acostar l'ecosistema emprenedor a les diferents àrees de negoci de l'entitat i desenvolupar conjuntament projectes innovadors, que donin resposta a les noves necessitats de la societat. Les empreses emergents interessades tenen fins al 15 de setembre per a inscriure's i plantejar la solució o el projecte que proposen per a donar resposta a algun dels reptes plantejats per l'entitat. Els projectes seleccionats treballaran, durant un període d'entre tres i sis mesos, amb els equips d'AgroBank, MicroBank, CaixaBank Payments & Consumer i CaixaBank Sènior per a dissenyar una solució que doni resposta als reptes llançats per cadascuna de les divisions de l'entitat. Segons el comunicat fet públic per CaixaBank, per a les "start-ups", col·laborar amb l'entitat financera els dona l'oportunitat de disposar de multitud de recursos molt valuosos, així com acostar-se a una important cartera de clients. També suposa disposar d'un gran canal de distribució, millorar el seu posicionament de marca i guanyar en visibilitat. CaixaBank impulsa diverses iniciatives de co-creació amb "start-ups" i "fintechs" per a afavorir la innovació compartida.