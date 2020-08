Baixada entre els homes al darrer mes

14.08.2020 | 04:00

Juliol va posar fi a cinc mesos continuats de destrucció de llocs de feina. Es van recuperar 611 ocupacions, però aquestes dades no han permès, ni de bon tros, frenar el galopant increment provocat per la Covid-19. Els homes van ser els grans beneficiats dels nous llocs de feina, amb 438 aturats menys en finalitzar juliol, per 173 dones. Tots els sectors, a excepció de l'agricultura, van acabar el mes amb dades positives. Els serveis van ser l'activitat econòmica amb una major recuperació laboral, 485 aturats menys. També cal destacar els 85 llocs de feina de la construcció. La indústria segueix en aquesta classificació amb 35 aturats menys i el col—lectiu de sense feina va rebaixar-se en set persones. Entre els treballadors estrangers, l'atur es va reduir en 147 persones, per situar-se en 3.570. Com ha passat en les dades globals, els homes estrangers van trobar més feina que les dones, concretament 126 homes i 21 dones.