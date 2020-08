Les dones joves, les més afectades laboralment per la covid

Redacció

12.08.2020 | 12:43

Els joves s'enfronten a un futur laboral incert per la COVID-19: ocupacions precàries, salaris baixos, menys hores de treball, més expedients temporals i acomiadaments definitius. "Alguns dels que troben ara en desocupació poden convertir-se en aturats de llarga durada. La precarització laboral s'ha convertit en un assumpte estructural del nostre sistema de treball", ha explicat Ana Alarcón, responsable dels programes d'ocupabilitat d'Acción contra el Hambre en la roda de premsa que ha desenvolupat l'organització amb motiu del Dia de la Joventut.

La situació és més dura encara entre els joves d'entre 25 i 35 anys perquè s'enfronten a una nova crisi després de la del 2008. Les últimes dades de Garantia Juvenil -que mesura als joves menors de 30 anys que ni estudien ni treballen, els mal anomenats ninis- mostren que ha crescut un 17% el nombre d'inscripcions respecte al 2019. "El seu futur laboral i els seus projectes de vida, crear una família o comprar-se una casa, tornen a estancar-se amb la crisi del coronavirus", ha dit l'experta en ocupació.

No millora tampoc entre menors de 25 anys, els acabats de graduar. En el segon trimestre de 2020 la taxa d'atur va arribar gairebé al 40% mentre que en el primer trimestre es va situar en el 33% segons l'Enquesta de Població Activa (EPA). "Aquesta pujada de 7 punts reflecteix la incertesa existent en el mercat laboral a l'hora d'apostar pel talent jove i la manca d'oportunitats a la qual s'enfronten", ha expressat Alarcón.

L'Institut de la Dona va publicar fa uns mesos com la crisi del coronavirus afectarà més les dones i joves: "aquest col·lectiu, dones joves, sofreixen major precarietat i pobresa laboral, la qual cosa les situa en un pitjor lloc per a afrontar un nou període de crisi. A més, alguns dels sectors més afectats, com el comerç, educació, moda, turisme i hostaleria, estan altament feminitzats". En aquesta línia, Alarcón ha assenyalat que els sectors menys perjudicats, com el tecnològic, estan liderats per homes: "és una realitat que l'actual situació afecta més a les dones joves que als homes per diverses raons, però una de principal és que es dediquen a sectors més perjudicats".

La bretxa de gènere també es manifesta en l'emprenedoria juvenil. "El percentatge de dones sense estudis superiors que emprèn és molt menor que el dels homes. Això posa de manifest la diferència competencial i cultural entre els dos sexes: els homes confien més en ells mateixos que les dones", ha detallat Alarcón.