La plantilla de Nissan ratifica l'acord assolit ahir amb la direcció de l'empresa

06.08.2020 | 13:49

Aquest matí, s'ha reunit la plantilla de Nissan a la planta de Montcada per valorar el preacord assolit ahir amb l'empresa. La plantilla ha donat suport majoritari al text del preacord. S'ha valorat: Que l'acord de Nissan ha guanyat 17 mesos de producció mantenint l'ocupació. Que aquest temps permet treballar un projecte de reindustrialització en una taula tripartida amb els governs. Que la Comissió de Seguiment gestionarà els actius de l'empresa amb capacitat de codecisió, establint compromisos amb l'ocupació i les condicions laborals dels i les treballadores en la futura empresa, amb garantia de manteniment mínim de tres anys d'ocupació i aplicació del salari mínim de conveni sectorial de referència més un 20%. També s'ha valorat el pla d'indemnitzacions.

La direcció de Nissan ha valorat positivament l'acord assolit ahir amb els sindicats per al tancament de les plantes barcelonines al desembre de 2021, ja que permet obtenir més temps per buscar projectes alternatius de reindustrialització. "Pensem que és la millor decisió per a totes les parts, treballadors, empresa, proveïdors i administracions", ha assenyalat en un comunicat Frank Torres, vicepresident executiu de Nissan per a Rússia i encarregat de pilotar el tancament de les fàbriques.