06.08.2020 | 04:00

Foment del Treball valora positivament les dades d'ocupació corresponents al mes de juliol. Les dades d'aquest setè mes de l'any són positives segons la patronal i apunten una certa senda de recuperació, però "les magnituds interanuals són negatives i queda molt camí per recórrer per a aconseguir les dades precrisis de la Covid-19". A més, ha de considerar-se, segons ha manifestat Foment, que nombroses altes estan lligades a serveis que s'anticipaven als mesos previs, s'han posposat a juliol pel confinament i restriccions a l'activitat Per això, des de Foment s'insisteix en la necessitat de prorrogar els ERTO per a les empreses que ho requereixin, adoptar les mesures necessàries per evitar noves restriccions a l'activitat econòmica, suprimir les prohibicions i limitacions a la capacitat de gestionar els recursos humans per part de les empreses i reduir els costos laborals.