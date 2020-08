Acord entre Nissan i els sindicats per al tancament de les plantes catalanes al desembre de 2021

05.08.2020 | 19:39

La direcció i els sindicats de Nissan han arribat aquest dimecres a un principi d'acord sobre el tancament de les plantes barcelonines de Zona Franca, Montcada i Reixac i Sant Andreu de la Barca, que suposarà l'acomiadament de més de 2.500 treballadors.

L'acostament entres les dues parts s'ha produït després d'una maratoniana reunió de més de 25 hores que s'ha celebrat de forma telemàtica i amb la mediació del departament de Treball de la Generalitat.

L'acord ha estat possible després que l'empresa s'hagi compromès a posposar el cessament de l'activitat al desembre del 2021 -en principi estava previst per al desembre d'aquest any- i a no acomiadar ningú fins a aquesta data, tal com reclamava el comitè d'empresa, han explicat a Efe fonts sindicals.

Tot i que no hi haurà acomiadaments forçosos fins que es faci efectiu el tancament de les plantes, sí que podrà haver-hi fins a aquesta data baixes voluntàries incentivades.

La multinacional japonesa ha cedit en altres reivindicacions dels representants dels treballadors, com la millora de les indemnitzacions, que serà de 60 dies per any treballat per als menors de 50 anys, sense límit de mensualitats.

Així mateix, l'empresa ha creat un conveni especial per als empleats de 50 a 54 anys.

Els treballadors, a més, tindran preferència a l'hora d'optar a les contractacions dels futurs inversors industrials que s'instal·lin a les plantes de l'automobilística.

El passat 28 de març, Nissan feia oficial la notícia que temien des de fa setmanes sindicats i institucions: el tancament de les fàbriques de Zona Franca, Montcada i Reixac i Sant Andreu de la Barca i l'acomiadament de 2.525 treballadors.

Des de llavors, sindicats i empresa negociaven les condicions de tancament i les indemnitzacions de la plantilla, unes negociacions que han comptat amb la mediació de la Generalitat i la participació també del Govern espanyol.

Tot i que la intenció inicial de Nissan era tancar les plantes al desembre d'aquest any, finalment el cessament de l'activitat es produirà al desembre de 2021, el que donarà un marge de temps més gran per trobar un o diversos inversors industrials interessats en ocupar les factories.

De moment, quatre empreses internacionals -dos fabricants de vehicles i dues de bateries per a cotxes elèctrics- s'han interessat per les plantes de Nissan, el que permetria mantenir l'actual nivell d'ocupació de la factoria automobilística.

Aquest tancament posarà un punt i final a la centenària història de Nissan a Barcelona, que té el seu embrió en una planta oberta a Cadis de la mà de Ford i que es va traslladar a la dècada de 1960 a la capital catalana, on va arribar a convertir-se en la segona fàbrica de vehicles més important