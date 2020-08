El Clúster Audiovisual de Catalunya suma 17 empreses i agents nous

31.07.2020 | 19:36

El Clúster Audiovisual de Catalunya, que aglutina 125 socis del sector audiovisual català, ha sumat a la seva agrupació 17 empreses i institucions del sector en els dos últims mesos. Entre les noves incorporacions destaquen el centre tecnològic Eurecat i les universitats La Salle, la Universitat de Vic i la Universitat UIC, que se sumen a altres universitats que ja formaven part, com l'Autònoma de Barcelona, la Pompeu Fabra o la Blanquerna. També s'han adherit la Fundació Èpica La Fura dels Baus, i encara que la pandèmia ha fet que es retirin del Clúster algunes empreses emergents, s'han incorporat empreses tecnològiques, de realitat virtual i videojocs com Virtual Zenit, SONO, Mediadata, Starloop Studios, Creatica, NRD Multimedia, APAC, Bakery, Fertramit, Planhmedia, Mimesis Contents i Sabatellini.

Aquestes noves incorporacions "consoliden el Clúster Audiovisual de Catalunya com un dels de referència no només a Espanya sinó també a Europa, per darrere de clústers de països de referència audiovisual com França o Alemanya", han indicat des de l'agrupació d'empreses.

El president del Clúster Audiovisual de Catalunya, Miquel Rutllant, ha expressat que "el sector audiovisual és avui més estratègic que mai, perquè la nostra indústria és clau en el procés global de sortida de la crisi i interpel·la a tots els sectors, ja que els continguts audiovisuals seran clau per a la recuperació".

pandèmia

El clúster també ha posat en relleu l'efecte de la pandèmia en el seu sector, que segons dades del Registre Mercantil "agrupa 2.403 empreses i genera un negoci de 2.616,5 milions d'euros", i ha informat que "més de la meitat dels socis estimen perdre més del 50% de la seva facturació anual i un 72% preveu tenir problemes de tresoreria i liquiditat a causa de la reducció general del negoci".

A principis d'abril, el clúster va demanar a les administracions públiques mesures "urgents, àgils i universals" per al sector, amb iniciatives per millorar les condicions d'aplicació d'ajudes, creació de subvencions, noves línies d'avals i préstecs, ajornament i/o condonació d'impostos i el pagament de factures emeses per proveïdors per part de les administracions.