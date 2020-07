El Sabadell guanya 145 milions, un 72,7 % menys

EFE

31.07.2020 | 12:20

Banc Sabadell va guanyar 145 milions d'euros fins al juny, el que suposa un 72,7 % menys que en el mateix període de 2020, després d'acumular provisions per 1.089 milions.

En una comunicació a la CNMV, el supervisor borsari espanyol, Sabadell ha precisat que es tracta del nivell de provisions requerit per "l'actualització dels models de IFRS9 -la nova normativa comptable que afecta els bancs- que incorporen els nous escenaris macroeconòmics per la COVID-19 ". L'entitat especifica que aquest nivell de dotacions suposa un cost de risc de crèdit de 107 punts bàsics, en línia amb l'objectiu previst.

Pel que fa als crèdits amb garantia de l'ICO per a pimes, autònoms i empreses per afrontar l'actual crisi de la COVID-19, Sabadell ha concedit fins al moment 9.300 milions, i moratòries hipotecàries i de préstecs al consum a particulars per 2.527 milions. D'aquests 2.527 milions, les moratòries hipotecàries a particulars sumen 2.326 milions i 201 milions corresponen a moratòries de préstecs al consum.