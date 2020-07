Isaac Albert visita l'empresa d'equips energètics Circutor

31.07.2020 | 17:35

El tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat, Isaac Albert, ha visitat avui les instal·lacions de l'empresa Circutor, dedicada al disseny i fabricació d'equips destinats a millorar l'eficiència energètica, i amb més de quaranta anys de trajectòria. Amb la reunió inicial amb el seu president, Ramon Comelles i el posterior recorregut per les instal·lacions, Albert ha conegut el treball que la companyia desenvolupa actualment. Comellas ha explicat al tinent d'alcalde les bones perspectives de l'empresa en camps com ara la recàrrega intel·ligent de vehicles elèctrics i s'ha establert el compromís d'analitzar noves vies de col·laboració per enfortir la presència de Circutor al territori i aprofitar els seus coneixements per avançar en els objectius de Terrassa com a ciutat verda i sostenible.