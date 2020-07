El coronavirus va destruir 223.700 llocs de treball Catalunya segon trimestre

El sector serveis ha estat el més castigat per la Covid-19.

Redacció

28.07.2020 | 19:28

Catalunya va registrar en el segon trimestre del 2020 el descens més gran de persones ocupades de la sèrie històrica, en perdre 223.700 llocs de treball, segons el secretari general de Treball de la Generalitat, Josep Ginesta, que ha destacat el "gran impacte" que la Covid-19 té al mercat de treball. L'Enquesta de Població Activa (EPA) apunta que la baixada de l'ocupació ha estat general en totes les comunitats autònomes, excepte Balears, i que el descens més elevat l'ha tingut Catalunya, amb 223.700 persones menys que el trimestre anterior i 203.600 menys que fa un any, cosa que va situar el nombre d'ocupats en 3.227.500 persones. En aquestes dades no s'inclouen milers i milers de treballadors que es troben inmersos en els Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTOS), que figuren com a treballadors actius.

Les dades de l'EPA apunten que el nombre d'aturats va pujar en 61.300 persones en el segon trimestre de l'any a Catalunya, que va ser la comunitat autònoma on més va augmentar la desocupació en els mesos més durs de la Covid-19, i la taxa d'atur es va situar en el 12,78%, davant el 10,66% del trimestre anterior.

L'Institut Nacional d'Estadística (INE) va donar a conèixer ahir l'Enquesta de Població Activa corresponent al segon trimestre del 2020, que situa el nombre d'aturats a Catalunya en 472.900 persones, xifra que no inclou els afectats per ERTO encara que sí que s'ha tingut en compte un altre tipus d'absències a la feina, com la reducció de jornada.

un milió a espanya

El coronavirus enfonsa el mercat laboral. A Espanya va destruir 1,074 milions d'ocupacions al llarg del segon trimestre d'enguany, segons les dades de la EPA. És la major destrucció de la sèrie històrica que supera, per molt, els pitjors resultats de la crisi econòmica de 2008 quan l'ocupació va caure en 489.600 en el quart trimestre. Aquesta enquesta de la EPA mesura pràcticament tot el període en el qual Espanya va estar confinada -entre la setmana 13 (a partir del 23 de març) i la setmana 26 (el 28 de juny) de l'any.

En roda de premsa, el secretari general de Treball de la Generalitat, Josep Ginesta, ha explicat que aquestes dades confirmen la "severitat i l'impacte de la crisi sanitària en el mercat de treball". Ginesta ha assegurat que aquesta crisi ha comportat una caiguda de l'activitat econòmica que es demostra amb "la pèrdua dels llocs de treball, l'increment de l'atur, la pèrdua de l'ocupació i, especialment, en l'increment de la inactivitat".

Aquesta inactivitat ha augmentat considerablement a causa de la dificultat sobrevinguda de buscar feina en una situació de confinament, el que "probablement distorsiona la taxa d'atur", ha dit Ginesta.

"Les empreses estan menys disposades a oferir feina i també les persones desisteixen temporalment de buscar", va afegir.

Catalunya té 160.000 llars amb totes les persones aturades, un 22,2% més que en el trimestre anterior i un 25,1% més que fa un any.

El nombre total d'homes aturats en el segon trimestre a Catalunya va arribar als 246.700, amb una taxa d'atur del 12,66%, mentre que les dones afectades per la desocupació van ser 226.200, amb una taxa del 12,91%. El nombre d'aturats a Catalunya va créixer en 41.700 persones respecte a l'any anterior, amb un increment del 9,67%.

Els sindicats han alertat també de l'efecte devastador de la crisi sanitària originada pel coronavirus en el mercat de treball. CCOO i UGT han reclamat mesures urgents per ampliar la protecció social i iniciar la reactivació econòmica, entre les quals es troben la derogació de la reforma laboral o la prolongació dels ERTO més enllà del 30 de setembre.