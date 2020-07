Les pimes espanyoles demanen al Govern subvenions i ajudes per remuntar la crisi del Covid-19

27.07.2020 | 12:03

El 68% de les petites i mitjanes empreses d'Espanya no preveu arribar a la facturació prèvia a la situació provocada per la crisi de la Covid-19 fins al segon semestre del 2021, encara que un 29% afirma que tancarà 2020 amb menys empleats amb els quals va començar aquest mateix any, segon un estudi realitzat per Sage, una multinacional líder en solucions de gestió empresarial al núvol i després d'entrevistar a més de 350 pimes. De l'informe es desprèn que, per aconseguir una reactivació, el 42% de les pimes considera necessari que el Govern doni subvencions i ajudes per recuperar l'economia després de l'estat d'alarma. En la mateixa línia, el 38% de les pimes apunta a la necessitat que l'executiu redueixi la pressió fiscal i el 8% de les pimes manifesta el desig d'ampliar els Ertos com solucions a adoptar durant el període de "norma normalitat".