La Cecot felicita al Govern per l'acord tancat a la cimera de la UE

22.07.2020 | 19:20

La patronal Cecot valora positivament l'acord aconseguit dimarts pels líders europeus en relació amb els fons per a la recuperació i amb el fet d'haver assumit per primera vegada un endeutament conjunt per a fer front a l'impacte de la Covid-19. "És una oportunitat que tenim per a definir un model econòmic diferent, amb una economia més industrialitzada lligada al desenvolupament d'una innovació permanent. La indústria genera riquesa en els territoris, especialització, ocupació estable i de qualitat. Però fins al moment no s'han realitzat els esforços suficients per a canviar el model productiu", diu el president de Cecot, Antoni Abad. La Cecot adverteix que tractar els fons europeus com un recurs per a pal·liar un Pla de xoc conjuntural seria un greu error i una equivocació. Vindran noves crisis i és necessari tenir el país preparat a nivell social i econòmic per a poder afrontar nous imprevistos i "això només és possible si l'actualitzem i el posem al dia mitjançant un pla de reformes que ens igualin a altres països europeus".