BBVA augura una caiguda del PIB català caurà del 12% i pèrdua de 110.000 llocs de treball

BBVA Research ha empitjorat les seves previsions per a Catalunya per al 2020

BBVA Research ha empitjorat les seves previsions per a Catalunya per al 2020

23.07.2020 | 12:24

BBVA Research, el servei d'estudis de BBVA, augura que el PIB català pot desplomar-se fins a un 12% aquest any i que entre aquest any i el que ve podrien perdre 110.000 llocs de treball en aquesta comunitat. Així consta en l'informe "Situació Catalunya", presentat aquest matí per l'economista en cap per a Espanya i Portugal de BBVA Research, Miguel Cardoso, que ha vaticinat que, per contra, l'economia catalana podria repuntar un 7,4% l'any que ve.

BBVA Research ha empitjorat les seves previsions per a Catalunya per al 2020 en allargar-se més del previst el confinament per la pandèmia de la Covid-19, fet que va erosionar especialment sectors com el turístic