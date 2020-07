Nous ajuts per impulsar la competitivitat de les pimes arran de la COVID-19

La crisi del coronavirus

16.07.2020 | 12:49

La consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, ha anunciat aquest dijous l'activació de la línia d'ajuts Cupons ACCIÓ a la competitivitat empresarial per impulsar la competitivitat d'entre 300 i 600 pimes catalanes arran de la COVID-19. Es tracta d'una línia d'ajuts d'ACCIÓ -l'agència per a la competitivitat de l'empresa depenent del Departament d'Empresa i Coneixement- que compta amb un pressupost de gairebé 3 milions d'euros i que enguany contempla línies específiques per fer front a la situació provocada per la pandèmia de la COVID-19.

La Generalitat contempla ajuts a empreses per començar a exportar o innovar i per a projectes vinculats a la indústria 4.0 i l'economia circular. A més, enguany incorpora noves línies en els àmbits de les startups, la cerca de finançament de pimes i la transformació empresarial dissenyades per accelerar la recuperació a la situació provocada per la COVID-19