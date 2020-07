Nortia Capital Investment Holding només té centres d'oci a l'Argentina

14.07.2020 | 19:33

L'empresa inversora Nortia Capital Investment Holding va traslladar durant la pandèmia la seva seu social a Madrid, tot i que el 75 per cent de la seva activitat empresarial continua centralitzada a Sant Cugat. El nom de la companyia no és Nortia Business Corporation, tal com vam publicar per error en la nostra edició d'ahir...