L'empresa inversora Nortia trasllada la seu social a Madrid

Redacció

13.07.2020 | 20:54

Nortia Capital Investment Holding ha traslladat la seva seu social a Madrid, segons informa La Vanguardia. Nortia, l'empresa inversora propietat de Manuel Lao, ubicarà a partir d'ara la seva seu social al carrer Sagasta número 31 de Madrid. La decisió no té connotacions polítiques i només respon a interessos empresarials. Nortia s'ha convertit en el segon màxim accionista de Merlin Properties, la més gran empresa cotitzada de l'Ibex d'inversió al mercat immobiliari. Tot i el trasllat de la seu social a Madrid, cal assenyalar que el 75 per cent de l'activitat empresarial de la companyia es continuarà centralitzant a Sant Cugat del Vallès. Només es traslladarà a Madrid la part financera del negoci.

sant cugat, al capdavant

Tres quartes parts seguiran lligades a la seu de Sant Cugat, mentre que el 25% restant es repartiran entre Màlaga, València, Cádiz, Ciudad Real, Gijón i Gran Canaria. A nivell internacional, la firma opera fonamentalment a Llatinoamèrica.

Nortia va completar el seu desembarcament a Merlin durant el confinament (concretament el passat 24 de març), aprofitant una baixada del preu de les accions. Amb un 6,2 per cent, Nortia es converteix en el segon màxim accionista de Merlin, només per darrere de Banco Santander, que té el 22,2 i superant al fons d'inversió Black Rock, que té el 4 per cent. Manuel Lao s'assegura així un seient al consell d'administració de Merlin.

Manuel Lao va vendre l'any 2018 Cirsa, que tenia la seva seu a Terrassa, al fons d'inversió Blackstone, però algunes del centenar d'empreses que pengen de Nortia encara es dediquen al joc, tant a Espanya com a l'estranger.

Nortia Business Corporation engloba més de 330 empreses filials repartides pels cinc continents. En destaca Cirsa Gaming Corporation. La multinacional catalana del joc ha crescut en els seus diferents fronts durant aquest any. Ha experimentat més vendes, més guanys, fortes inversions en expansió i altíssimes quotes de mercat. Tot això ha consolidat la firma com el grup espanyol més important dins dels sectors de l'oci i del joc. Entre els mesos de gener i juny, els seus ingressos han estat de 760 milions d'euros, una xifra que suposa un augment del 14 per cent en relació a l'any anterior. El benefici operatiu de la companyia ha arribat als 154 milions, pujant en aquest cas un 8'3 per cent.

xifres espectaculars

Les xifres que presenta el grup són espectaculars. Disposa d'una plantilla de 15.000 empleats, explota 32 casinos tradicionals, 37.400 màquines recreatives, 77 bingos i 1.100 punts d'apostes esportives, entre d'altres actius escampats per tot el món. A banda del joc, l'imperi de Nortia extén la seva activitat pels sectors hoteler, immobiliari, el de l'aviació corporativa, l'agropecuari i també el de les assegurances.

L'operació més rellevant de totes les que ha desenvolupat el conglomerat empresarial va ser la compra al grup KKH fa ara just un any de l'edifici del Passeig de Gràcia de Barcelona, de més de 2.500 metres quadrats on hi ha la Casa Seat, el darrer i emblemàtic projecte de Luca de Meo abans de deixar la presidència de l'automobilística Seat per marxar cap a Renault.