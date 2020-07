Mercadona implanta la jornada laboral de cinc dies

07.07.2020 | 15:25

Mercadona ha signat amb el Comitè Intercentres d'Empresa, format pels sindicats UGT i CCOO, la implantació a tots els seus supermercats de la jornada laboral 5+2, que entrarà en vigor el 3 d'agost. Aquesta jornada laboral reforça el compromís de Mercadona amb l'ocupació estable i de qualitat. Així mateix, consolida el seu compromís amb la posada en marxa de mesures pioneres de conciliació laboral i familiar, que porta a terme des de fa més de 25 anys, quan va decidir iniciar el procés de convertir en fixa tota la plantilla. Va instaurar així una forta aposta per l'ocupació estable i de qualitat que, any rere any, juntament amb les aportacions de les treballadores i els treballadors, així com de la representació sindical, continua reforçant.

La nova mesura, que s'incorpora després d'haver realitzat una prova d'horaris a 31 supermercats de la companyia, permetrà a tot el personal de botigues treballar 5 dies a la setmana i tenir 2 dies de descans. A més, aquesta nova jornada laboral introdueix una iniciativa pionera en el sector, ja que totes les treballadores i els treballadors dels supermercats de Mercadona tindran 8 caps de setmana llargs a l'any (dissabte, diumenge i dilluns).