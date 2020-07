El Govern finançarà enguany les Cambres de Comerç amb 2,5 milions

07.07.2020 | 17:03

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha presentat avui al Consell de Cambres de Catalunya la proposta de Decret llei del Govern que regularà la participació institucional d'aquestes entitats econòmiques i que fixarà el seu finançament estructural. I en aquest sentit, el cap del Govern els ha anunciat que per aquest any l'Executiu els avançarà 2,5 milions d'euros per al seu funcionament.

Quim Torra ha fet aquest anunci en el decurs de la reunió conjunta de la Comissió per a l'elaboració del Pla per a la reactivació econòmica i protecció Social (Coreco) i el Consell de Cambres de Catalunya, que s'ha celebrat aquest migdia al Palau de la Generalitat. En aquesta sessió de treball, el Govern ha presentat a les Cambres de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya les línies de treball d'aquest Pla de reactivació económica endegat per l'Executiu.