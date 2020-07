Els sindicats planten Nissan i la multinacional els insta a negociar

Redacció

06.07.2020 | 18:49

Els sindicats han plantat Nissan en la segona reunió entre tots dos per negociar el tancament de les plantes barcelonines de Zona Franca, Montcada i Reixac i Sant Andreu de la Barca, mentre que la multinacional ha apel·lat de nou als representants de la plantilla a seure a negociar. Fonts sindicals han explicat a Efe que els comitès locals de Nissan a Barcelona no reconeixen l'inici de les negociacions perquè "encara no ha finalitzat el període de consultes" al comitè europeu de Nissan, i tampoc disposen de tota la informació requerida a la multinacional per defensar els drets dels treballadors de la companyia a Barcelona.

En canvi, Nissan, que ha presentat un ERO per acomiadar 2.525 treballadors d'aquestes plantes, sí que dona per iniciat el període de consultes i, en un comunicat, el directiu designat per la companyia per liderar el tancament, Frank Torres, ha fet una crida pública al fet que totes les parts s'asseguin, "perquè el diàleg és la millor manera d'avançar", ha sentenciat.

Ja en l'anterior reunió, la de el passat 30 de juny, els sindicats es van negar a signar l'acta pel qual s'iniciava el període de consultes al·legant el mateix motiu: que el període de consultes encara no havia conclòs en el comitè europeu i que, en conseqüència, no corresponia iniciar la negociació als comitès locals. "És una cosa fonamental. El procés local ha de començar un cop finalitzi el procés europeu, perquè per defensar bé a les més de 25.000 famílies afectades necessitem disposar de tota la informació sol·licitada.

En canvi, Nissan no ens vol escoltar", ha explicat a Efe un representant sindical. "Els representants de l'empresa dins de la comissió negociadora lamenten la postura de la representació social i reiteren la importància d'obrir un diàleg per tal de poder avançar en les negociacions", ha assegurat Nissan en un comunicat. A diferència de la primera reunió, ahir sí que havia acudit a la trobada Frank Torres, el directiu que ha de negociar el tancament de les plantes de Barcelona.

En l'anterior reunió, Nissan va deixar clar que volia concloure la negociació el proper 30 de juliol i es va mostrar disposada a deixar fora de l'ERO a unes 400 persones, les 300 que empra el centre d'R+D i un altre centenar de l'àrea de compres.

Més de 300 treballadors de subcontractes de Nissan, fonamentalment personal contractat per Acciona que treballava a la planta de Nissan a la Zona Franca, han presentat una reclamació judicial per ser reconeguts oficialment com a empleats de la multinacional japonesa. Els demandants, assessorats judicialment pel Col·lectiu Ronda, van presentar ahir una demanda a la Ciutat de la Justícia.

La demanda presentada reclama reconèixer amb caràcter general a aquestes persones com a veritables treballadors de Nissan i busca posar fi a una situació que fa que convisquin a la planta treballadors que, tot i compartir tasques i funcions, tenen diferents condicions laborals i salarials.

En el cas d'Acciona, posava 500 persones a disposició de la multinacional Nissan, tot i que el col·lectiu de subcontractats per treballar per la multinacional japonesa supera els 1.400 treballadors, si es té en compte personal de Gestamp, Magna, Lear o Magneti Marelli, entre d'altres empreses.