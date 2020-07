A Regne Unit, Circontrol té 400 carregadors ràpids que incorporen el sistema "contacless" de pagament. A Regne Unit, Circontrol té 400 carregadors ràpids que incorporen el sistema "contacless" de pagament.

El pagament sense contacte arriba als carregadors elèctrics

Josep Arnero

03.07.2020 | 18:53

Aquesta pandèmia que tots hem patit ha canviat moltes i moltes coses. Els hàbits instal·lats a la societat han anat variant i aquestes modificacions han vingut per quedar-se, com per desgràcia passa amb el virus. En els temps de la Covid-19, l'ús de la targeta bancària sense contacte com a mètode...