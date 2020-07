Els líders de Ceoe, Cepyme, CCOO i UGT, en el "pacte de reactivació" signat amb Pedro Sánchez. efe Els líders de Ceoe, Cepyme, CCOO i UGT, en el "pacte de reactivació" signat amb Pedro Sánchez.

Pacte amb patronal i sindicats i nou paquet d'ajut econòmic

Redacció

03.07.2020 | 18:53

El Govern ha aprovat el nou paquet de mesures, per import de 50.000 milions d'euros, per a reactivar l'economia i l'ocupació, que comprèn una línia d'avals de l'ICO per 40.000 milions per a nous projectes d'inversió i un fons de 10.000 milions per a donar suport a la solvència d'empreses estratègiques. En...