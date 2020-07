Mercadona ha donat a Creu Roja 950 tones d'aliments des de l'inici de l'any

03.07.2020 | 13:34

La companyia de supermercats Mercadona ha fet efectiva avui l'entrega de 28.200 unitats de llentia cuita (el que equival a 16.000 quilos) a la Creu Roja a Catalunya. La nova donació forma part de les que la companyia està duent a terme a diverses entitats socials i organitzacions benèfiques d'arreu de Catalunya com a conseqüència de la situació derivada de la COVID-19. En total, des de l'1 de gener i fins avui, ha lliurat 950.000 quilos d'aliments, tant secs com frescos, i articles d'higiene personal a la Creu Roja, als bancs dels aliments de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, al banc de productes no alimentaris La Nau i a 35 menjadors socials, entre d'altres. Dels 950.000 quilos donats en el que portem d'any, 670.000 corresponen als mesos d'abril, maig i juny, període en què ha incrementat les donacions per ajudar a pal·liar, en la mesura del possible, les demandes dels col·lectius més necessitats