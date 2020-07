Ginesta: "Hi ha una actitud conservadora de les empreses"

03.07.2020 | 04:00

El secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta, ha destacat que el mes de juny "Catalunya ha recuperat part de l'activitat i del mercat de treball causada per la pandèmia però no és suficient". També ha dit que "considerem que encara hi ha una afectació intensiva al mercat de treball i una certa actitud conservadora per part de moltes empreses a l'hora de desafectar persones incloses en ERTO". Sobre l'evolució dels expedients de regulació temporal d'ocupació, Josep Ginesta ha qualificat de "rellevant però no suficient la reactivació d'un 47,45% de llocs de treball a Catalunya sobre el total de 727.159 persones susceptibles de ser afectades en algun moment per un ERTO." La previsió del Departament de Treball era d'un 70% per final de juny, ha posat de relleu Ginesta.