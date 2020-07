La venda de vehicles s'està recuperant i amb els nou incentius es preveu un augment aquest estiu. La venda de vehicles s'està recuperant i amb els nou incentius es preveu un augment aquest estiu.

Les matriculacions al juny recuperen part de la sotragada

Redacció

01.07.2020 | 20:19

La venda de turismes recupera a la província de Barcelona part de la sotragada de la pandèmia i el confinament obligat, viscut fins ara, aquest mes de juny amb un -22,6% de matriculacions menys que ara fa un any. En total s'han matriculat 9.355 unitats, per les 12.092 de fa un any. En l'acumulat de l'any, la baixada a la...