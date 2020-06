Sis de cada deu catalans van aconseguir estalviar durant el confinament

30.06.2020 | 13:24

Sis de cada deu catalans van aconseguir estalviar durant els mesos més durs de la crisi de la Covid-19, segons l'enquesta elaborada per l'Institut BBVA de Pensions, que se centra a analitzar l'impacte de la pandèmia en les perspectives d'estalvi i jubilació a Espanya.

L'enquesta es va realitzar a una mostra representativa de la societat espanyola de 2.045 persones majors d'edat entre el 27 de maig i el 13 de juny a Espanya, a les quals es va preguntar per la seva situació durant el confinament i per les seves expectatives d'estalvi arran de la crisi provocada per la Covid-19.

L'enquesta revela l'impacte que la pandèmia ha tingut sobre l'economia domèstica de moltes famílies catalanes. Del total d'enquestats a Catalunya, el 63% assegura que va gastar menys durant els mesos més crítics de la pandèmia (març i abril). Així mateix, gairebé sis de cada 10 entrevistats de Catalunya (56%) afirmen que durant el confinament van aconseguir estalviar, situant-se la mitjana d'estalvi mensual en 366 euros.