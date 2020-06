Els autònoms catalans, decebuts amb les mesures del Govern

Redacció

29.06.2020 | 21:06

L'Organització d'Autònoms de Catalunyan (Autcat), que divendres va mostrar la seva satisfacció davant la decisió del Ministre de Seguretat Social i Inclusió, José Luis Escrivá, d'ampliar el termini de la prestació extraordinària per cessament fins a finals de setembre, ahir es va manifestar crítica i decebuda davant el redactat final del RDL 24/2020 que conté les mesures socials de reactivació de l'ocupació i protecció del treball autònom.

El RDL es va aprovar divendres amb el suport de les principals organitzacions d'autònoms en l'àmbit estatal. "No entenem com els representants d'aquestes organitzacions han donat el seu vistiplau a un paquet de mesures tan marcadament insuficient per la reactivació de l'activitat dels autònoms", diu Enric Rius, president de l'Autcat que afegeix.

I abunda: "Mentre l'empresa pot acollir-se a ERTOs per causes objectives o econòmiques sense límits, l'autònom ha d'arribar a una situació extrema, al punt de la misèria, per poder acollir-se a una prestació de cessament o a la reducció de quotes a la Seguretat Social. Recordo que ha de justificar un 75% de reducció dels ingressos i que el rendiment net no superi els 1.939,58 euros de mitjana en els tres mesos vinents. Algú s'ha parat a pensar que ja amb una reducció del 50% hi haurà autònoms a qui no els sortirà a compte continuar l'activitat i que molts d'ells quedaran endeutats?".

L'Autcat recorda que els autònoms són 3,2 milions a Espanya (el 17% dels afiliats en l'àmbit estatal), que a Catalunya són prop de cinc-cents mil, i que les mesures estan generant un gran greuge comparatiu amb les empreses.

requisits

Cal sumar l'agreujant que com la prestació per cessament a què s'aculli un autònom és una mesura per avançat, si després no es compleixen els requisits per reducció, ho ha de tornar amb sancions i interessos. I si ho retorna voluntàriament, el decret no deixa clar si també li poden reclamar sancions. A més, ha d'escollir entre la prestació per no activitat o l'exempció parcial de les quotes d'autònoms. "Amenaçar amb sancions i interessos davant una situació d'incertesa no ens dóna cap tranquil·litat i ens suposa un sobre estrès innecessari pel context de represa. En comptes d'incentivar la reactivació, incentiven la paràlisi", denuncia Rius.