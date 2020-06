La plantilla de Continental iniciarà dimecres el procés de ratificació del preacord. La plantilla de Continental iniciarà dimecres el procés de ratificació del preacord.

El cost de sortida de Continental de Rubí arribarà als 65 milions d'euros

Josep Arnero

26.06.2020 | 20:53

Continental Automotive i els sindicats han arribat a un principi d'acord per a la sortida dels 760 treballadors de la planta de Rubí, que fabrica components per a l'automoció, ique preveu indemnitzacions de 62 dies per any treballat, després de l'anunci de la companyia de tancar la fàbrica el pròxim any si no...