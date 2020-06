Principi d'acord per l'acomiadament de 760 empleats de Continental a Rubí

Empreses del motor

26.06.2020 | 11:35

Continental Automotive i els sindicats han arribat a un principi d'acord per a la sortida dels 760 treballadors de la planta de Rubí (Barcelona), que preveu indemnitzacions de 62 dies per any treballat, després de l'anunci de la companyia de tancar la fàbrica el 2021 si no troba comprador.

Segons ha informat CCOO, el principi d'acord preveu un pla de prejubilacions per a les persones de més de 55 anys en el moment de sortida, a les que, mitjançant un conveni especial amb la Seguretat Social, se'ls completarà la prestació fins a arribar a entre el 80 i el 100% del salari, en funció de l'edat.

Per a la resta de treballadors s'han pactat unes indemnitzacions de 62 dies per any treballat amb un màxim de 44 mensualitats, a més de 500 euros per any treballat i un lineal de 1.000 euros per a tota la plantilla.