CCOO proposa un pla de xoc per salvar 500 mil llocs de treball

L.M.A.

23.06.2020 | 17:19

El sindicat CCOO de Catalunya va presentar ahir les seves propostes per a un pla de xoc sectorial per a la reactivació social i econòmica després del coronavirus, que persegueixen salvar mig milió d'ocupacions i mantenir-los en ocupació directa. "Cal tirar endavant, cap a una economia verda, un estat del benestar sòlid i una democràcia plena. Seria un error intentar tornar al passat, a un model econòmic que ha causat desigualtat i pobresa. El treball digne és el factor clau per impulsar un model productiu equilibrat i innovador".

Així ho van explicar en roda de premsa telemàtica el secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, i la secretària d'Acció Sindical, Cristina Torre. Les seves propostes s'estructuren entorn de quatre eixos: treballs essencials i atenció a les persones, infraestructures i model de mobilitat, sectors industrial i de la construcció, i sector turístic. En el primer dels àmbits, el sindicat ha apostat per la creació de l'Institut Català de la Dependència com a proveïdor públic de gestió directa de les residències, així com per l'aprovació de la Llei Catalana de la Dependència i la promoció de l'autonomia personal. També defensa la regularització de treballadors immigrants residents, ja que en el moment de començar la crisi de la Covid-19 vivien a Catalunya prop de 100.000 persones sense autorització administrativa i, per tant, sense dret a poder treballar. En l'àmbit de les infraestructures i la mobilitat, CC.OO urgeix a invertir majors recursos en el Corredor Mediterrani, els ports de Barcelona i Tarragona i la L9 del Metre, entre altres, així com per desplegar definitivament la T-Mobilitat. També aposta per una millora del cicle de l'aigua i per un model energètic més sostenible. "És necessari una inversió decidida en energies renovables i desplegar la Llei de Canvi Climàtic de Catalunya", va afegir Torre. Així mateix, CCOO va urgir a renovar el Pacte Nacional per la Indústria amb els recursos suficients per a implementar totes les mesures i per a impulsar la indústria 4.0. Respecte al sector turístic, el sindicat reclama mesures de cobertura amb expedients de regulació temporal d'ocupació (Erto) durant el temps que es trigui a recuperar la mobilitat, ajudes complementàries a les prestacions estatals a càrrec del pressupost autonòmic i la inclusió en els Erto dels treballadors fixos discontinus i eventuals. "Seria un error tornar al passat amb les receptes econòmiques que han causat desigualtat i pobresa", segons Torre, i va afegir que s'haurà de comptar amb la classe treballadora i amb les dones, que sofreixen una doble discriminació.

adaptar els horaris

"Un rebrot no seria suportable amb el present model econòmic", va advertir Pacheco, que va incidir en què el manteniment de la distància de seguretat serà vital per als nous models organitzatius. En aquest sentit, va apostar per adaptar els horaris laborals per a no col·lapsar el transport públic i regular el teletreball com a dret, garantint els descansos i la desconnexió digital. CCOO considera imprescindible que les polítiques s'acordin en el Consell del Diàleg Social "Cal construir un acord polític, institucional i social", diu Pacheco.