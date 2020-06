Manifestació de la plantilla de Nissan a Sant Cugat

23.06.2020 | 11:42

La plantilla de Nissan es manifestarà el dijous vinent a Sant Cugat del Vallès. Segons CCOO, la direcció de l'empresa ha comunicat als comitès d'empresa de Zona Franca, Montcada i Sant Andreu la seva intenció de començar el procediment d'acomiadament col·lectiu en els propers dies, als efectes que es constitueixi la comissió negociadora. CCOO reclama al Govern que, de manera urgent, compleixi els seus compromissos "i derogui l'article 51 de l'Estatut dels Treballadors amb caràcter immediat per evitar que Nissan tingui via lliure per aprovar un expedient d'extincions sense necessitat que hi hagi una autorització prèvia de l'Administració". Per al sindicat, "és hora que els compromisos de les administracions es tradueixin en fets per salvaguardar els 25.000 llocs de treball que hi ha en risc ara mateix". La manifestació començarà a les sis de la tarda.