Continental i comitè avancen en l'acord sobre la indemnització

L.M. Andrés

22.06.2020 | 21:05

Les negociacions entre Continental, del sector de l'automoció, i el comitè d'empresa per dissenyar el pla d'indemnitzacions i prejubilacions de la planta de Rubí, on treballen 740 persones, va per bon camí i és possible que en pocs dies es pugui arribar a un acord, segons va explicar ahir a Diari de Terrassa Josep Rueda, secretari general de CCOO d'Indústria del Vallès Occidental i la Catalunya Central. "L'acord està a prop; encara hi ha coses que en separen però no són suficients per trencar", va explicar aquest sindicalista. Aquest és un dels dos assumptes crucials de la negociació. En l'altre, la possible reindustrialització de la planta rubinenca quan Continental marxi a final de 2021, Josep Rueda es mostra molt més pessimista perquè "està aturat i això ens preocupa".

El plantejament del procés és el següent: que la plantilla cobri les indemnitzacions de Continental o es prejubili (aquells que estiguin en aquesta situació) quan l'empresa marxi i que, després o paral·lelament, una nova companyia ocupí les instal·lacions perquè es puguin salvar la majoria de llocs de treball. "La primera de les dues potes de la negociació (les indemnitzacions) la intentarem tancar aquesta setmana o la que ve", diu Rueda, que afegeix que l'assumpte de la industrialització, la segona pota del procés, no està ni molt menys clara. "Al principi del procés, Continental parlava que tenia dues ofertes i que no les desvelava per evitar pressió a les empreses interessades i perquè no es trenqués la negociació. Però fa cert temps, que ja no parla tan obertament d'aquestes ofertes: o no ha quallat cap o si ha quallat alguna, encara està molt verd", comenta Rueda. I aquesta és una qüestió crucial perquè no es perdi "ocupació i ni es ressenti el teixit productiu de la comarca". Des de CCOO, en un comunicat, s'assegura que "apressem la direcció de Continental Automotive a fer els esforços necessaris per avançar en les negociacions per la reindustrialització de la planta de Rubí per donar una sortida com més aviat millor a les 740 persones que hi treballen". Continental Automotive, segons fons de l'empresa, espera "arribar a una solució" pel procés de reindustrialització de les instal·lacions de Rubí a la fi de juny o principis de juliol. El fabricant de pneumàtics i altres components està dialogant amb "diversos interlocutors" per a vendre la planta.

no estratègica

A finals de 2019, Continental va comunicar que tenia la intenció de reindustrialitzar la planta vallesana i de vendre les instal·lacions en sis mesos. La cúpula va argumentar que la planta de Rubí, que produeix complements analògics i controls, ja no es considerava una localització "estratègica".

Si no es troba un comprador, es reduirà gradualment la producció fins a acabar amb el tancament total de la planta, mai abans de desembre de 2021. L'empresa va fer marxa enrere i va renunciar a presentar un ERO al febrer. Els treballadors han anat a la vaga com a protesta per les incerteses del procés de venda i no descartes més mobilitzacions. L'operació de reindustrialització forma part d'un procés de reestructuració de la multinacional a escala mundial.