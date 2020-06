Seu de la multinacional alemanya del sector de l'automació a Rubí. Seu de la multinacional alemanya del sector de l'automació a Rubí.

Continental i comitè avancen en l'acord sobre la indemnització

L.M. Andrés

22.06.2020 | 21:05

es negociacions entre Continental, del sector de l'automoció, i el comitè d'empresa per dissenyar el pla d'indemnitzacions i prejubilacions de la planta de Rubí, on treballen 740 persones, va per bon camí i és possible que en pocs dies es pugui arribar a un acord, segons va explicar ahir a Diari de Terrassa...